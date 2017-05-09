Российский гонщик Katusha-Alpecin Кочетков сломал ключицу на «Джиро д'Италия»

Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Павел Кочетков сломал ключицу в результате падения во время четвёртого этапа веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия». Таким образом, он не сможет продолжить участие в гонке, сообщает официальный сайт команды.

Отметим, что соотечественник и партнёр Павла по Katusha-Alpecin Ильнур Закарин также упал в завале за 20 км до финиша этапа, но смог продолжить гонку и финишировал на втором месте. После четвёртого этапа Закарин располагается на 14-й позиции в генеральной классификации.