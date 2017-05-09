Х. Морено отстранён от участия в «Джиро д'Италия» за толчок соперника

Испанский велогонщик команды Bahrain-Merida Хавьер Морено отстранён от участия в веломногодневке Гранд-тура «Джиро д'Италия» за толчок итальянца Диего Розы из Sky по ходу четвёртого этапа, сообщает Cycling Weekly.

Судейская бригада рассмотрела инцидент и приняла решение дисквалифицировать испанца. Это серьёзный удар по Bahrain-Merida и лично по лидеру команды Винченцо Нибали, который лишился своего ценного помощника.

Общая классификация. После 4-го этапа

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19:41.56.

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.06.

3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.10.

Посмотреть видео инцидента можно на YouTube.