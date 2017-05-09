Труненков: перед участием в Параде Победы очень волновался

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи по бобслею лейтенант Дмитрий Труненков поделился впечатлениями от участия в Параде Победы на Красной площади. Дмитрий возглавил парадный строй молодёжного патриотического движения «Юнармия».

«Для каждого человека принять участие в Параде Победы – огромное событие. Особенно для тех, кто делает это впервые. И уж тем более для детей. Это же такая честь! Поэтому мы, конечно же, очень переживали и волновались. Готовились долго и усердно. Тренировались наравне со взрослыми, а где-то даже и больше. Признаться, ещё недели две назад к нам было очень много вопросов. Больше того, после некоторых прохождений всерьёз ставился вопрос о том, чтобы исключить нас из числа участников парада. Причём работать над собой приходилось не только ребятам, но и мне. Меня, например, на протяжении всей спортивной карьеры учили во время бега держать стопу на себя. А в строевой подготовке нужно наоборот! Пришлось переучиваться, перебарывать себя. Но мотивация у всех нас была очень серьёзная, поэтому мы справились. Прошли достойно.

Как не волноваться, когда команды даёт главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков? Или когда приветствует министр обороны Сергей Шойгу? Я уж не говорю о том, когда речь говорит президент Владимир Путин. От каждого такого момента мурашки по коже. Супруга и дочь были на генеральной репетиции и уже тогда были в восторге от происходящего. Ведь когда участвуешь в параде, вспоминаются события, которые мы могли видеть только по телевизору. Мы отдавали дань памяти предкам, которые защищали Родину, совершили подвиг – и от осознания этого чувства переполняют до сих пор», — приводит слова Труненкова «Спорт-экспресс».