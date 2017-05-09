Шубенков: истории о войне из деда приходилось вытаскивать — молчал, как партизан

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк» в Барнауле.

«В 41-м году моему деду 14 лет. Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушёл в партизанский отряд и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все „военные истории“ из него приходилось буквально вытаскивать — молчал, как партизан», — написал Шубенков на своей странице в сети «Инстаграм».