Суд снял с экс-игрока НФЛ обвинение в убийстве после его суицида

Суд штата Массачусетс удовлетворил апелляцию адвоката бывшего игрока клуба НФЛ «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Аарона Эрнандеса и отменил обвинительный приговор спортсмену, сообщает Reuters. В апреле 2015 года Эрнандес был признан виновным в убийстве первой степени и приговорён к пожизненному заключению, а 19 апреля 2017-го повесился в своей камере в тюрьме в возрасте 27 лет.

В 2013 году Эрнандес застрелил своего знакомого Одина Ллойда, который встречался с сестрой его невесты. По закону штата Массачусетс обвинительный приговор может быть отменён в случае смерти подсудимого, если на тот момент расследование по апелляции не было завершено.