Скардино: сборная Беларуси по биатлону постарается показать максимум в сезон ОИ

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала о своём настрое на предстоящий сезон. 32-летняя спортсменка на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке.

«Рада, что к важным стартам будем готовиться под руководством тренеров Альфреда Эдера и Фёдора Свободы. Команда полна сил и желания работать летом, заложить функциональную базу на осень и зиму. Биатлонисты постараются показать максимальные результаты в олимпийский сезон», – приводит слова Скардино БелТА.