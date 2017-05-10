CAS рассмотрит апелляции российских лыжников 15 мая

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 15 мая рассмотрит апелляции российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой на решение Международной федерации лыжного спорта временно отстранить их от международных соревнований в связи с подозрением в нарушении ими антидопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS. Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявляла, что российская сторона настаивает на проведении слушания именно 15 мая.

В апреле также стало известно, что FIS назначила главу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена свидетелем по делу временно отстранённых российских лыжников.