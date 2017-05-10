Биатлонист Расторгуев будет работать с норвежским тренером по стрельбе

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев сообщил, что при подготовке к сезону ему будет помогать норвежский тренер по стрельбе Ханне Туресен. Ханне занимает пост главного тренера биатлонной команды Лиллехаммера. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона 28-летний спортсмен занял 21-е место. В масс-старте на этапе в Хольменколлене Андрей стал вторым.

«Сегодня особенный день, потому что тренер по стрельбе из Норвегии прибыла в Ригу, и мы приступили к первой тренировке», – написал Расторгуев на своей странице в «Инстаграме».