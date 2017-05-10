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Лукин: МПК и ПКР достигли сближения позиций по ряду пунктов «дорожной карты»

10 мая 2017, среда. 15:44. Другие

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин подвёл итоги встречи представителей координационного комитета ПКР по взаимодействию с рабочей группой Международного паралимпийского комитета по вопросам восстановления членства ПКР. Встреча проходила 8-9 мая в Бонне.

«Та сторона сочла эту встречу успешной. Мы, в свою очередь, констатируем, что произошло некоторое сближение позиций по целому ряду пунктов „дорожной карты“. Но это только предварительное мнение. Окончательные выводы будут сделаны исполкомом МПК, который будет обсуждать процесс реализации нашей „дорожной карты“. 19-21 мая в Барселоне эти выводы будут преданы огласке на заседании исполкома. Именно тогда будут сформулированы результаты нашей работы, согласований и переговоров, которые сейчас проходят», — цитирует Лукина ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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