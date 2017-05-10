Малышко проводит со своим тренером тренировки на велосипедах

Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил, что проводит тренировки на велосипеде, проезжая длинные дистанции.

«С тренером Соколовым крутим в гору. Сегодня 100 км, было жарко», — написал Малышко на своей странице в «Инстаграме».

Дмитрий Малышко является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете 4х7,5 км. На этапах Кубка мира шесть раз поднимался на подиум в личных гонках (2 золота — 2 серебра — 2 бронзы) и 13 — в эстафетах (7 золота — 2 серебра — 4 бронзы). В прошлом сезоне Малышко в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти показал худший результат в своей карьере, завоевав лишь 94-е место.