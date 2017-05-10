Словенец Пиберник подумал, что выиграл пятый этап «Джиро», за круг до финиша

Словенский гонщик команды Bahrain Merida Лука Пиберник во время пятого этапа веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия» перепутал момент окончания дистанции. 23-летний спортсмен за круг до финиша предпринял спурт и победно вскинул руки, однако гонщикам предстояло преодолеть ещё 6 км. Такое поведение Пиберника позволило большинству участников пелотона опередить его.

Напомним, что победил на пятом этапе колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия, выступающий за команду Quick-Step Floor. Россиянин Вячеслав Кузнецов из команды Katusha-Alipecin показал 11-й результат.

Видео можно посмотреть в сети «Твиттер»: https://twitter.com/Eurosport_ES/status/862321659520335872