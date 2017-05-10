«Синара» победила «Динамо» и вышла вперёд в четвертьфинальной серии плей-офф ЧР

Екатеринбургская «Синара» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке взяла верх над подмосковным «Динамо» со счётом 5:3. Таким образом, подопечные Евгения Давлетшина вышли вперёд в противостоянии: 2-1. Четвёртая встреча пройдёт 11 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

1/4 финала. Третий матч

«Синара» (Екатеринбург) — «Динамо» (Московская область) — 5:3 (2:2)

Голы: Фахрутдинов, 11 (1:0), Герасимов, 15 (2:0), Робиньо, 22 (2:1), Фернандиньо, 25 (2:2), Шистеров, 31 (3:2), Бурков, 46 (3:3), Герасимов, 50 (4:3), Путилов, 50 (5:3)

Счёт в серии: 2-1.