«Прогресс» победил «Сибиряк» в третьем матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Глазовский «Прогресс» в овертайме переиграл новосибирский «Сибиряк» со счётом 4:3 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу. Четвёртый матч пройдёт в четверг, 11 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч
«Прогресс» (Глазов) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:3 2ОТ (1:1, 1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Разуванов, 7 (1:0), Кудзиев, 11 (1:1), Лео Сантана, 32 (1:2), Разуванов, 48 (2:2), Кудзиев, 54 (3:2, авт.), Мелконян, 58 (4:2), Сими Сайотти, 60 (4:3)
Счёт в серии: 1-2.