«Прогресс» победил «Сибиряк» в третьем матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Фрум: в меня намеренно врезался водитель и поехал дальше

Ходоки Смердова и Широбоков официально заявлены на Кубок Европы в Чехии

Гровс и Фрейзер-Холмс могут быть дисквалифицированы за пропуск допинг-тестов

Первая сборная Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России по кёрлингу в миксте

Женская сборная РФ по мини-футболу стала 2-й на турнире, посвящённом Дню Победы

Исинбаева: помним и гордимся нашими дедами и прадедами

Россиянин Закарин — второй на четвёртом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия»

Алиев: турнир в Москве стал этапом подготовки к женскому ЧЕ по мини-футболу

Глава ЕАА: есть разные мнения об идее пересмотра рекордов в лёгкой атлетике

Слушания в CAS по апелляции Чичеровой на решение МОК пройдут 30-31 мая

В Бонне обсудили выполнение дорожной карты по восстановлению членства ПКР в МПК

Закарин: в конце 4-го этапа «Джиро» оторвался, чтобы отыграть несколько секунд

Х. Морено отстранён от участия в «Джиро д'Италия» за толчок соперника

Труненков: перед участием в Параде Победы очень волновался

Шубенков: истории о войне из деда приходилось вытаскивать — молчал, как партизан

Команда Крамника, Грищука и Непомнящего досрочно выиграла командный ЧР в Сочи

Суд снял с экс-игрока НФЛ обвинение в убийстве после его суицида

Туганов стал пятым на турнире по конкуру в Линце

Кистанов — 23-й после первого дня ЧЕ по парусному спорту в классе «Финн»

Гейер: Родченков и Соболевский – это учёные фантастического уровня

Скардино: сборная Беларуси по биатлону постарается показать максимум в сезон ОИ

Фрум: это был пугающий опыт. Рад, что не получил никаких повреждений

Елфутина — 7-я в общем зачёте ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X

Колобков: нам непонятна позиция IAAF и «Бриллиантовой лиги»

Биатлонист Расторгуев будет работать с норвежским тренером по стрельбе

Родионенко: Харенкова залечила голеностоп, но делать выводы по перспективам рано

Стали известны результаты жеребьёвки Кубка мира по регби — 2019

Глава IWF Аян выступил против наказания сборной Азербайджана за допинг

Лукин: МПК и ПКР достигли сближения позиций по ряду пунктов «дорожной карты»

Коукалова: не думаю, что проблемы с допингом только у российских биатлонистов

Созыкин и Грибанов — 4-е после 5 гонок на ЧЕ по парусному спорту в классе «470»

На следующей неделе Медведев и Мутко обсудят со швейцарцами их заявку на ОИ-2026

Вагнер: на ОИ в Атланте в раздевалке мы видели у соперниц отметины от инъекций

Непомнящий: я считаю себя одним из претендентов на попадание в топ-2

Малышко проводит со своим тренером тренировки на велосипедах

Словенец Пиберник подумал, что выиграл пятый этап «Джиро», за круг до финиша

«Синара» победила «Динамо» и вышла вперёд в четвертьфинальной серии плей-офф ЧР

«Тюмень» сократила отставание от «Газпрома-Югра» в 1/4 финала ЧР по мини-футболу

«Прогресс» победил «Сибиряк» в третьем матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

Анатолий Хованцев 361 (8%) Николай Лопухов 90 (2%) Дмитрий Губерниев 907 (20%) Валерий Польховский 389 (9%) Леонид Гурьев 71 (2%) Павел Ростовцев 299 (7%) Владимир Королькевич 152 (3%) Виталий Мутко 702 (16%) Александр Тихонов 428 (10%) Магдалена Нойнер 1072 (24%)

Проголосовало: 4471