«Югра» из Ханты-Мансийска выиграла женский командный ЧР по шахматам в Сочи

«Югра» из Ханты-Мансийска победила на женском командном чемпионате России по шахматам в Сочи. В её составе выступали Анна Ушенина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Марина Нечаева и Байра Кованова. В заключительном туре они оказались сильнее команды «Букавушки» из Тольятти со счётом 3-1 по партиям.

По итогам семи туров «Югра» набрала 16 очков. Второе место заняла команда ШСМ Legacy Square Capital из Москвы, в активе которой 14 баллов, а третьими стали представительницы СДЮСШОР ШШ из Санкт-Петербурга (12 баллов).