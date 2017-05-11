Уорнер: легкоатлеты смотрят на рекорды прошлого и понимают, что их нельзя побить

Глава Федерации лёгкой атлетики Великобритании Эд Уорнер прокомментировал инициативу пересмотра европейских и мировых рекордов, выдвинутую Европейской легкоатлетической ассоциацией.

«Эта инициатива вызвала множество споров, участники которых часто не стеснялись в резких выражениях. Сейчас надо успокоиться и тщательно взвесить все плюсы и минусы ситуации. Возможно, так и не будет найдено решение, и всё останется так же, как есть сейчас.

Я думаю, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ осознаёт проблему, стоящую в современной лёгкой атлетике. Спортсмены смотрят на мировые рекорды прошлого и понимают, что их никак нельзя побить. Думаю, все понимают, о каких именно рекордах идёт речь», – приводит слова Уорнера Inside the Games.