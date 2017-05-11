У СБР не хватает денег на обеспечение заработной платы Королькевича

Женская сборная России по биатлону по-прежнему остаётся без старшего тренера из-за финансовых проблем Союза биатлонистов России, сообщают «Известия».

В начале апреля члены правления СБР проголосовали за возвращение на этот пост 64-летнего Владимира Королькевича. Вскоре после этого тренер, работавший с женской сборной с 2013 по 2015 год, представил руководству СБР план подготовки команды на олимпийский сезон и получил его одобрение. Однако договор со специалистом не заключён до сих пор.

Помимо Королькевича на пост старшего тренера рассматривается кандидатура Сергея Коновалова, который возглавлял женскую сборную в сезоне-2015/16.