Сборная России заняла 11-е место на этапе Кубка наций по конкуру в Линце

В Линце прошёл международный турнир по конкуру, в рамках которого состоялся этап Кубка наций. В нём Россию представляли Владимир Туганов, Наталья Белова, Мария Бибикова и Валерия Соколова. В маршруте CSIO4* в два гита до 160 см сборная России не прошла в финальную часть соревнований, набрав в первом гите 22 штрафных очка, и в итоге заняла 11-е место.

Лучший результат среди россиян показал Туганов на Саспенс Флоревале — 4 штрафных очка. По девять штрафных очков получили Белова на Козимо и Соколова на Лу Лу. 14 штрафных баллов Бибиковой на Квазимодо учтены не были, сообщает официальный сайт ФКСР.

Победа досталась итальянцам, получившим 3 штрафных очка. Вторыми стали бельгийцы (4), третьими — британцы (14).