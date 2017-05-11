Команда Самохина выиграла регату Grand Prix Guyader 2017

В Дуарнене (Франция) завершилась регата Grand Prix Guyader 2017, участие в которой приняли более 30 экипажей из семи стран. Россию представляли две команды — Rocknrolla Sailing Team RUS76 Дмитрия Самохина и Convergence Михаила Сенаторова.

Дмитрий Самохин, Андрей Кирилюк и Алексей Бушуев на старте соревнований заняли второе и первое места и возглавили турнирную таблицу. В заключительных гонках они стали четвёртыми, и этого хватило для победы в общем зачёте.

Экипаж Михаила Сенаторова, Александра Янина и Максима Семерханова занял 12-е место.