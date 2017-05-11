Забелинская: когда мне оказывали первую помощь в Китае, занесли инфекцию

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по велоспорту на шоссе Ольга Забелинская, получившая травмы руки и ключицы 5 мая в результате падения на первом этапе многодневки «Тур острова Чунмин» в Китае, рассказала о своём состоянии после операции.

«К сожалению, пока не очень хорошо. Из серьёзных травм у меня двойной перелом руки. К тому же, когда в Китае мне оказывали первую помощь и зашивали руку, умудрились не обработать как следует рану и занести инфекцию. Теперь мы в Москве с ней боремся, я сижу на антибиотиках. Операцию на руке по поводу перелома можно будет делать только после того, как организм справится с инфекцией.

Пока ничего неизвестно. Ждём, когда закончится борьба с инфекцией и рана начнёт затягиваться», — цитирует Забелинскую «Спорт-экспресс».