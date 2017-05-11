Стал известен состав сборной Германии по биатлону на сезон-2017/18

Ассоциация лыжных видов спорта Германии опубликовала состав сборной по биатлону на предстоящий сезон, сообщает Neve Italia.
Биатлон. Состав сборной Германии на сезон-2017/18. Женщины
Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Дениз Херманн, Надин Хорхлер, Франциска Пройс.
Мужчины
Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Симон Шемпп, Йоханнес Кюн, Роман Реес, Давид Цобель.
Мириам Гёсснер вошла в число спортсменок, включённых во вторую команду. Каролин Хорхлер, Луиза Куммер, Анника Кнолль будут готовиться к сезону самостоятельно.