Кандидат на ОИ Лос-Анджелес потратит $ 88 млрд на развитие системы транспорта

Городские власти Лос-Анджелеса, являющегося претендентом на право проведения летних Олимпийских игр 2024 года, намерены потратить $ 88 млрд на улучшение инфраструктуры общественного транспорта, сообщает AFP. При этом подчёркивается, что проект будет реализован вне зависимости от результатов выборов столицы Игр-2024. Представителям Международного олимпийского комитета уже был представлен проект развития системы общественного транспорта в городе.

Выборы столицы Олимпийских игр-2024 пройдут на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме (Перу). На проведение Игр также претендует Париж (Франция).