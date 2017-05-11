В Норвегии начались слушания по делу тяжелоатлетки, принимавшей мельдоний

11 мая в Норвегии проходят слушания по делу тяжелоатлетки Рут Касирье, которая в начале 2016 года сдала положительный тест на мельдоний. Допинг-тест был проведён 14 октября 2015 года. Концентрация мельдония в пробе Рут составила 1,3 мкг/мл. По словам спортсменки, она самостоятельно не принимала запрещённый препарат, но он попал в её организм в результате лечения от малярии в Уганде в конце 2015 года.

Антидопинговый комитет Норвегии настаивает на двухлетней дисквалификации для Касирье, которая была знаменосцем сборной Норвегии на Олимпиаде в Пекине. Рут и её адвокат утверждают, что она перестала принимать мельдоний 1 января 2016 года, когда он официально получил статус запрещённого препарата в ВАДА. Антидопинговый комитет полагает, что приём продолжался и после этой даты. При этом обе стороны расходятся в толковании документов из больницы Уганды, но признают, что там много неточностей, сообщает VG.