Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Медведев: надеюсь, программа призовых выплат чемпионам ОИ-2018 будет принята

11 мая 2017, четверг. 16:51. Другие

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев поблагодарил фонд за финансирование подготовки российских спортсменов и выразил надежду на то, что программа призовых выплат чемпионам Игр-2018 будет принята.

«Ещё раз хочу выразить признательность, имея в виду и сам факт этого сотрудничества, и то, что ситуация в экономике не самая простая, это сказывается и на бизнесе. Финансовая нагрузка на участников фонда, естественно, ощутимая, но даже в этих условиях мы сделали очень многое для того, чтобы Россия оставалась в числе ведущих спортивных стран. Благодаря вашей поддержке были завоеваны медали, которыми гордится вся страна, включая Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Давайте откровенно обсудим, что важнее сделать для того, чтобы спортивных побед было больше, особенно с учётом того, что ситуация сейчас не самая простая для российского спорта, и чтобы у наших спортсменов были все условия для полноценных тренировок, для успешных выступлений, для честной борьбы за медали, а в случае необходимости чтобы была квалифицированная юридическая поддержка, что, как мы убедились, в последние годы, в последний период совсем немаловажно.

За счёт средств фонда на следующие Олимпийские игры поедут чемпионы и призёры Олимпиад прошлых лет. Для них в человеческом плане это, конечно, очень и очень важно. 60 наших прославленных олимпийцев смогут вновь окунуться в спортивную атмосферу и, естественно, не только поболеть за нашу страну, но и помочь нашим действующим спортсменам своими советами и самим фактом присутствия.

Мы с вами говорили по поводу необходимости подготовки программы призовых выплат победителям и призёрам. Рассчитываю на то, что эта программа будет доработана и, конечно, будет принята", — цитирует Медведева «РИА Новости».

Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
Теги
Дмитрий Медведев ОИ-2018
Новости. Другие
11 мая 2017, четверг
16:51 Медведев: надеюсь, программа призовых выплат чемпионам ОИ-2018 будет принята
15:57 35 гандболисток вошли в расширенный состав сборной России на сбор в Новогорске
15:18 В Норвегии начались слушания по делу тяжелоатлетки, принимавшей мельдоний
14:41 Двукратный призёр Олимпийских игр гимнастка Комова возобновила тренировки
13:48 Кандидат на ОИ Лос-Анджелес потратит $ 88 млрд на развитие системы транспорта
13:21 Олимпийская чемпионка Воробьёва попробовала себя в роли инспектора ГИБДД
13:00 «Сибиряк» пожаловался на поведение тренеров «Прогресса» в матче плей-офф ЧР
12:46 Бегунья Сивкова откроет сезон на турнире во Франции 14 мая
12:39 Борец Сурков: на сборную России сейчас всегда выходят с особым настроем
12:04 Стал известен состав сборной Германии по биатлону на сезон-2017/18
10:59 Яковенко стала второй на этапе веломногодневки «Тур острова Чжоушань»
10:45 Забелинская: когда мне оказывали первую помощь в Китае, занесли инфекцию
09:49 Паркин: решение не приглашать россиян на этап «БЛ» в Лондоне — предвзятое
09:18 Команда Самохина выиграла регату Grand Prix Guyader 2017
09:11 Сборная России заняла 11-е место на этапе Кубка наций по конкуру в Линце
01:40 В ОКР отказались взять на себя финансирование контракта Королькевича
00:59 Уорнер: легкоатлеты смотрят на рекорды прошлого и понимают, что их нельзя побить
10 мая 2017, среда
23:03 Международная федерация гимнастики включит дисциплину, основанную на паркуре
22:48 Обозреватель «Чемпионата» Лев Россошик переизбран вице-президентом АИПС Европы
22:01 «Дина» стала первым полуфиналистом плей-офф ЧР по мини-футболу
21:50 «Югра» из Ханты-Мансийска выиграла женский командный ЧР по шахматам в Сочи
20:51 «Прогресс» победил «Сибиряк» в третьем матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу
20:06 «Тюмень» сократила отставание от «Газпрома-Югра» в 1/4 финала ЧР по мини-футболу
19:33 «Синара» победила «Динамо» и вышла вперёд в четвертьфинальной серии плей-офф ЧР
19:08 Словенец Пиберник подумал, что выиграл пятый этап «Джиро», за круг до финиша
19:03 Малышко проводит со своим тренером тренировки на велосипедах
18:45 Скрипко установил новый рекорд России по хайлайну
18:32 Колумбиец Гавирия выиграл пятый этап «Джиро д'Италия»
18:20 Непомнящий: я считаю себя одним из претендентов на попадание в топ-2
17:21 Вагнер: на ОИ в Атланте в раздевалке мы видели у соперниц отметины от инъекций
17:04 На следующей неделе Медведев и Мутко обсудят со швейцарцами их заявку на ОИ-2026
16:44 Созыкин и Грибанов — 6-е после 5 гонок на ЧЕ по парусному спорту в классе «470»
15:48 Коукалова: не думаю, что проблемы с допингом только у российских биатлонистов
15:44 Лукин: МПК и ПКР достигли сближения позиций по ряду пунктов «дорожной карты»
15:20 Источник: 63 допинг-пробы призёров ОИ-2008 и 2012 дали положительный результат
15:10 Глава IWF Аян выступил против наказания сборной Азербайджана за допинг
13:51 Стали известны результаты жеребьёвки Кубка мира по регби — 2019
13:35 Родионенко: Харенкова залечила голеностоп, но делать выводы по перспективам рано
13:01 Биатлонист Расторгуев будет работать с норвежским тренером по стрельбе
12:29 Колобков: нам непонятна позиция IAAF и «Бриллиантовой лиги»
12:09 Елфутина — 7-я в общем зачёте ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X
11:59 CAS рассмотрит апелляции российских лыжников 15 мая
10:55 Фрум: это был пугающий опыт. Рад, что не получил никаких повреждений
10:05 Скардино: сборная Беларуси по биатлону постарается показать максимум в сезон ОИ
09:35 Гейер: Родченков и Соболевский – это учёные фантастического уровня
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+