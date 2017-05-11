Медведев: надеюсь, программа призовых выплат чемпионам ОИ-2018 будет принята

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев поблагодарил фонд за финансирование подготовки российских спортсменов и выразил надежду на то, что программа призовых выплат чемпионам Игр-2018 будет принята.

«Ещё раз хочу выразить признательность, имея в виду и сам факт этого сотрудничества, и то, что ситуация в экономике не самая простая, это сказывается и на бизнесе. Финансовая нагрузка на участников фонда, естественно, ощутимая, но даже в этих условиях мы сделали очень многое для того, чтобы Россия оставалась в числе ведущих спортивных стран. Благодаря вашей поддержке были завоеваны медали, которыми гордится вся страна, включая Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Давайте откровенно обсудим, что важнее сделать для того, чтобы спортивных побед было больше, особенно с учётом того, что ситуация сейчас не самая простая для российского спорта, и чтобы у наших спортсменов были все условия для полноценных тренировок, для успешных выступлений, для честной борьбы за медали, а в случае необходимости чтобы была квалифицированная юридическая поддержка, что, как мы убедились, в последние годы, в последний период совсем немаловажно.

За счёт средств фонда на следующие Олимпийские игры поедут чемпионы и призёры Олимпиад прошлых лет. Для них в человеческом плане это, конечно, очень и очень важно. 60 наших прославленных олимпийцев смогут вновь окунуться в спортивную атмосферу и, естественно, не только поболеть за нашу страну, но и помочь нашим действующим спортсменам своими советами и самим фактом присутствия.

Мы с вами говорили по поводу необходимости подготовки программы призовых выплат победителям и призёрам. Рассчитываю на то, что эта программа будет доработана и, конечно, будет принята", — цитирует Медведева «РИА Новости».