Гонщик Сбаральи на «Джиро д'Италия» столкнулся с фанатом, делавшим селфи

Итальянский велогонщик Кристиан Сбаральи, выступающий в составе Dimension Data, заявил, что на пятом этапе «Джиро д'Италия» столкнулся с болельщиком, который делал селфи при помощи селфи-палки, и еле избежал падения.

«Сегодня я столкнулся с болельщиком, который делал селфи. Это сумасшествие, я не знаю, каким чудом не упал. Пожалуйста, уважайте нас! Это не видеоигра», — написал Сбаральи в своём «твиттере».

Другие гонщики также призывают болельщиков соблюдать правила безопасности.

«Было здорово видеть столько людей на улицах, но иногда это становится очень опасным, потому что люди хотят делать селфи или что-то ещё и подходят к дороге всё ближе и ближе», — приводит Cycling Weekly слова лидера общего зачёта «Джиро» Боба Юнгелса из Quick-Step Floors.