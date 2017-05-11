Серочиньский: я рад, что этот скандал с кленбутеролом вышел наружу

Польский байдарочник Адам Серочиньский рассказал, как проходило слушание по его делу на комиссии МОК.

«После того как стало известно, что я был прав, моя жизнь не стала безоблачной, но я рад, что этот скандал вышел наружу. Неопровержимые доказательства, подтверждающие мою версию, могут достигнуть сознания людей, которые мне не верили, но достигнут ли они МОК? С самого начала мы с моими специалистами и адвокатами утверждали, что кленбутерол попал в мой организм с едой, это была наша линия защиты. Но члены комиссии выразили в этом сомнение, заявив, что в Пекине было 10 тыс. спортсменов, а допинг был обнаружен только у меня. Но сейчас стало известно, что я был прав. Я чувствую удовлетворение, но в то же время готов к дальнейшей борьбе. Не хочу, чтобы всё закончилось с самого начала. Что-то вроде: «Ок, мы всё узнали, но Серочиньский пусть остаётся дисквалифицированным».

Говорил ли я на эту тему с Томасом Бахом? Сложно было поговорить, потому что мой уровень английского не позволяет свободно разговаривать. Но по лицам членов комиссии было понятно, как они относятся ко мне. Когда я стоял напротив этих людей в костюмах, то чувствовал, что уже приговорён. Они отвергли каждый из моих аргументов. Они даже привезли профессора из Лондона, который заявил, что, если бы я съел мясо, в котором содержался кленбутерол, это было бы невозможно обнаружить. А на слушании в арбитражном суде не появился вообще ни один из активистов МОК, они прислали только своих адвокатов. И с самого начала ко мне относились не как к атлету, а как к сопернику. Тем не менее у меня никогда не возникало желания прекратить всё это. Я сказал себе, что должен сражаться, чтобы доказать, что чист до конца жизни», — приводит слова Серочиньского RP.

Ранее стало известно, что Серочиньский подаст в суд на МОК из-за дисквалификации на два года за употребление кленбутерола, в то время как МОК и ВАДА не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайских бегунов, объяснив отказ низким уровнем запрещённого препарата в пробах, что может свидетельствовать о том, что кленбутерол попал в организм с отравленным мясом, то есть без умысла. При защите Серочиньский утверждал именно это.