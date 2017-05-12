Бьорген провела несколько тренировок с дисквалифицированной Йохауг

Норвежская лыжница Марит Бьорген сообщила, что провела несколько тренировок со своей соотечественницей Терезой Йохауг, дисквалифицированной на 13 месяцев с октября 2016 года за употребление допинга. В допинг-пробе Терезы был обнаружен запрещённый препарат «кленбутерол», но сама спортсменка утверждает, что он попал в её организм из блеска для губ.

«Я провела несколько тренировок с Терезой в Осло. Она проводит отличную работу, нам нечего волноваться насчёт её формы. Я с нетерпением жду, когда Тереза вернётся. Посмотрим, что решит CAS. Надеюсь увидеть её на старте в ноябре. Уверена, что она будет там в прекрасной форме», — приводит слова Бьорген NRK.