Антидопинговое агентство США отстранило тренера тяжелоатлетов Гинграса на 12 лет

Американское антидопинговое агентство отстранило тренера по тяжёлой атлетике Майкла Гинграса на 12 лет — за пособничество спортсменам в употреблении допинга, сообщает Ap News.

31-летний наставник полностью признал свою вину. Гинграс сотрудничал с агентством во время расследования и рассказал, что с октября 2015 по май 2016 года оказывал спортсменам поддержку в употреблении запрещённых веществ, а также сам занимался распространением допинга — тестостерона и LGD-4033.

Срок дисквалификации Гинграса отсчитывается с января 2017 года.