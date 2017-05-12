Лобач победил на международном турнире по конкуру в Бусто-Арсицио

В Бусто-Арсицио (Италия) состоялся международный турнир по конкуру. Россиянка Карина Роттенберг на Каскаре дважды выступила в маршруте до 135 см. Сначала она заняла 11-е место (69,65 секунды; 0 штрафных очков), а затем 12-е (61,59 секунды; 0 штрафных очков).

Россиянин Александр Лобач на Контики DC победил в маршруте с высотой препятствий до 115 см (51,46 секунды; 0 штрафных очков). На Вива Ла Ви в аналогичном маршруте он занял 13-е место (29,21 секунды; 4 штрафных очка), сообщает официальный сайт ФКСР.