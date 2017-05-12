Кистанов — 16-й после третьего дня ЧЕ по парусному спорту в классе «Финн»

Во Франции продолжается чемпионат Европы по парусному спорту в классе «Финн». Участие в соревнованиях принимают российские спортсмены Аркадий Кистанов, Евгений Деев и Артём Гришняков.

После трех днёй соревнований было проведено шесть гонок. Кистанов располагается на 16-й позиции, Деев — на 19-й, Гришняков — на 46-й. Лидером после двух гонок является представитель Великобритании Эдвард Райт. Второе место занимает норвежец Андерс Педерсен, третье — француз Джонатан Лобер.

Всего в состав участников вошли 62 спортсмена.

Чемпионат Европы завершится 13 мая.