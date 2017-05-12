Глава оценочной комиссии МОК: заявка Лос-Анджелеса на ОИ-2024 впечатляет

Глава оценочной комиссии Международного олимпийского комитета по проведению летней Олимпиады 2024 года Патрик Бауманн признался, что его впечатлила заявка Лос-Анджелеса (США). Выборы столицы Игр-2024 пройдут на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме (Перу). Ещё одним претендентом на проведение Олимпиады-2024 является Париж (Франция).

«Заявка Лос-Анджелеса впечатляет. Здесь есть всё для проведения Олимпиады. Это касается и условий для журналистов и для спортсменов. Уверен, что у спортсменов здесь будут отличные тренировочные базы и жильё», — цитирует Бауманна Inside the Games.

Комиссия посетит Париж 14-16 мая.