Стал известен календарь этапов Кубка мира по велоспорту на треке

Международный союз велосипедистов представил календарь Кубка мира — 2017/18 по велоспорту на треке. Первый этап пройдёт 4-5 ноября в Пружкове (Польша). 10-12 ноября пройдут соревнования в Манчестере (Великобритания), 2-3 декабря – в Милтоне (Канада). Завершится Кубок мира этапом в Сантьяго (Чили) 9-10 декабря.

В Пружкове, Милтоне и Сантьяго этапы Кубка мира по велоспорту на треке пройдут впервые.

Чемпионат мира пройдёт в Апелдорне (Нидерланды) с 28 февраля по 4 марта 2018 года, сообщает официальный сайт UCI