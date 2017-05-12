Бабиков: повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о прошедшем отпуске и о подготовке к предстоящему сезону. В общем зачёте Кубка мира 25-летний спортсмен занял 24-е место. 4 декабря в Эстерсунде он стал лучшим в гонке преследования, одержав свою первую победу в карьере на этапе Кубка мира.

«Я слетал на 11 дней на Средиземное море. Удалось хорошо отдохнуть, отогреться. Сейчас уже хочется тренироваться в полноценном режиме. Конечно, я и во время отдыха много внимания уделял физическому состоянию. Надо было восстановить мышечные кондиции. Думаю, мне удалось это сделать. Сейчас уже физически и психологически готов к работе.

Добавляет ли ответственности то, что сезон олимпийский? В какой-то степени, конечно. Но я всегда стараюсь прогрессировать. Думаю о том, что всю работу нужно выполнять идеально. Летом много внимания уделяю самоанализу. Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде. А сейчас надо думать о работе», – цитирует Бабикова «Тюменская арена».