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Бабиков: повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде

12 мая 2017, пятница. 11:52. Другие

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о прошедшем отпуске и о подготовке к предстоящему сезону. В общем зачёте Кубка мира 25-летний спортсмен занял 24-е место. 4 декабря в Эстерсунде он стал лучшим в гонке преследования, одержав свою первую победу в карьере на этапе Кубка мира.

«Я слетал на 11 дней на Средиземное море. Удалось хорошо отдохнуть, отогреться. Сейчас уже хочется тренироваться в полноценном режиме. Конечно, я и во время отдыха много внимания уделял физическому состоянию. Надо было восстановить мышечные кондиции. Думаю, мне удалось это сделать. Сейчас уже физически и психологически готов к работе.

Добавляет ли ответственности то, что сезон олимпийский? В какой-то степени, конечно. Но я всегда стараюсь прогрессировать. Думаю о том, что всю работу нужно выполнять идеально. Летом много внимания уделяю самоанализу. Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде. А сейчас надо думать о работе», – цитирует Бабикова «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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Антон Бабиков
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