FIDE приостановила членство Иранской федерации шахмат

Международная федерация шахмат приостановила членство Иранской федерации шахмат, пока иранской стороной не будет полностью выплачена компенсация за проведение женского чемпионата мира в Тегеране, сообщает пресс-служба FIDE.

На время отстранения Иран не может принимать рейтинговые турниры FIDE, а иранским шахматистам запрещено принимать участие в международных соревнованиях под эгидой FIDE. Также иранские арбитры не будут допущены к работе на международных турнирах.

Женский чемпионат мира по шахматам прошёл в Тегеране с 11 февраля по 4 марта 2017 года. Победу одержала китайская шахматистка Тань Чжунъи.