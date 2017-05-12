Медведев: на будущее нам всё-таки надо готовить в России спортивных юристов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения легкоатлетического центра в Новогорске отметил важность подготовки в России квалифицированных спортивных юристов и подчеркнул роль государства в финансировании спорта.

«Вчера я встречался с нашими представителями бизнеса, которые помогают нашим спортсменам, олимпийцам. О чём они справедливо сказали, что, конечно, нужно обратить внимание на юридическую сторону всего того, что случилось. Я сейчас даже оценок не даю, но на будущее всё-таки готовить юристов спортивных. Чтобы не только с иностранцами работать, чтобы самим понимать, куда идти, как поступать.

Всё, что делает бизнес, их за это нужно поблагодарить, но это не снимает с государства обязанности по содержанию сборных, обеспечению нормальных условий для тренировок, проведению соревнований. Иными словами поддержка по линии бизнеса носит избирательный характер, что касается основных затрат, то они должны проходить по линии ФЦП и по другим статьям бюджета, имея в виду, что этих обязанностей с государства никто не снимал", — цитирует Медведева «РИА Новости».