Медведев: будем помогать нашим спортсменам в трудных ситуациях и дальше

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России заявил о необходимости выделения финансирования на реконструкцию спортивных центров страны, а также отметил важность подготовки тренерских кадров и рассказал о страховании спортсменов.

«Спортивные центры нуждаются в реконструкции… И на это нужно планировать финансирование, планировать организационные ресурсы. В Новогорске хороший центр, хорошая база. Есть все возможности для того, чтобы к соревнованиям готовиться, восстанавливаться и просто отдыхать.

Есть проблемы, их достаточно. К примеру, необеспеченность федеральными спортивными центрами целого ряда видов спорта: триатлон, современное пятиборье, конькобежный, велосипедный спорт. Это проблема. Ситуацию нужно исправлять.

Не хватает также тренеров высшей квалификации для сборных. Это порядка 500 специалистов. Есть предложение сформировать сеть высших школ тренеров на базе подведомственных министерству спорта вузов и создать систему непрерывной подготовки тренерских кадров.

С прошлого года мы дополнительно страхуем спортсменов сборных команд от несчастных случаев во время соревнований, в том числе за рубежом. Причём возмещаются расходы и на лечение, и на реабилитацию. Такая поддержка важна для скорейшего выздоровления после возможных травм и для продолжения спортивной карьеры. Будем помогать, естественно, нашим спортсменам в трудных ситуациях и дальше", — цитирует Медведева «РИА Новости».

Также глава правительства заявил считает возможным возрождение в РФ производства рапир и шпаг для фехтования.