Стал известен состав сборной Франции по биатлону на сезон-2017/18

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определил состав мужской и женской команд для подготовки к сезону-2017/18, сообщает Nordic Magazine.

В состав первой команды у мужчин вошли Жан-Гийом Беатрикс, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад. В команду B попали Аристид Бег, Фабьен Клод, Антонен Гигонна, Эмильен Жакелен.

В состав первой команды у женщин включены Селия Эмони, Анаи Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер. В команду B включены Хло Шевалье, Каролин Коломбо, Энора Латюльер, Жюлия Симон, Колин Варсен.