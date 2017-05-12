Новый президент Франции подтвердил заинтересованность в проведении ОИ-2024

Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом подтвердил заинтересованность Парижа в проведении летних Олимпийских игр в 2024 году, сообщает AFP. Оценочная комиссия МОК прибудет в Париж с инспекционной поездкой 14 мая. Макрон планирует встретиться с экспертами МОК.

Макрон в ходе разговора напомнил «о связях, которые объединяют Францию и олимпийское движение». Бах оценил разговор как конструктивный и заявил, что считает заявку Парижа сильной. Также президент МОК подчеркнул важность «единства спортивного движения и всех политических властей» за проект проведения Игр в Париже-2024.

На проведение соревнований претендует также Лос-Анджелес. Выборы города-организатора летних ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.