Елфутина вышла в плей-офф ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X

В Марселе (Франция), где продолжается чемпионат Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS:X, определились участники плей-офф. Призёр Олимпийских игр—2016 Стефания Елфутина вышла в топ-12, став после семи гонок шестой в зачёте чемпионата Европы. В открытой регате россиянка поднялась на восьмое место, а в молодежном зачёте Елфутина является лидером.

Парусный спорт. Чемпионат Европы. Марсель, Франция

После четырёх гонок. RS:X. Женщины. Открытая регата

1. Майя Дзярновска (Польша) – 20.

2. Лилиан Де Геус (Нидерланды) – 24.

3. Софья Ночети-Клепацка (Польша) – 27…

8. Стефания Елфутина (Россия) – 63…

39. Мариам Сехпосян (Россия) – 211…

43. Анастасия Моисеева (Россия) – 224.

Чемпионат Европы

1. Майя Дзярновска (Польша) – 20.

2. Лилиан Де Геус (Нидерланды) – 24.

3. Софья Ночети-Клепацка (Польша) – 27…

6. Стефания Елфутина (Россия) – 63…

32. Мариам Сехпосян (Россия) – 211…

35. Анастасия Моисеева (Россия) – 224.