Елфутина вышла в плей-офф ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X

В Марселе (Франция), где продолжается чемпионат Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS:X, определились участники плей-офф. Призёр Олимпийских игр—2016 Стефания Елфутина вышла в топ-12, став после семи гонок шестой в зачёте чемпионата Европы. В открытой регате россиянка поднялась на восьмое место, а в молодежном зачёте Елфутина является лидером.
Парусный спорт. Чемпионат Европы. Марсель, Франция
После четырёх гонок. RS:X. Женщины. Открытая регата
1. Майя Дзярновска (Польша) – 20.
2. Лилиан Де Геус (Нидерланды) – 24.
3. Софья Ночети-Клепацка (Польша) – 27…
8. Стефания Елфутина (Россия) – 63…
39. Мариам Сехпосян (Россия) – 211…
43. Анастасия Моисеева (Россия) – 224.
Чемпионат Европы
1. Майя Дзярновска (Польша) – 20.
2. Лилиан Де Геус (Нидерланды) – 24.
3. Софья Ночети-Клепацка (Польша) – 27…
6. Стефания Елфутина (Россия) – 63…
32. Мариам Сехпосян (Россия) – 211…
35. Анастасия Моисеева (Россия) – 224.