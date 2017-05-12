Эван выиграл седьмой этап «Джиро д'Италия», Цатевич финишировал девятым

Австралиец Калеб Эван из команды ORICA-Scott одержал победу на седьмом этапе веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия». В общем зачёте по-прежнему лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга, выступающий за Quick-Step Floors.
Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Джиро д’Италия»
7-й этап. Кастровиллари – Альберобелло, 224 км
1. Калеб Эван (Австралия, ORICA-Scott) – 5:35.18
2. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – то же время
3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe)
4. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
5. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)
9. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – +0.02…
42. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
76. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – +0.17...
87. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
100. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)...
104. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)...
144. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – +1.42...
153. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – +2.05...
165. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело»)...
168. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело»).
Общая классификация. После 7-го этапа
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 33:56.07
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)…
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +0.14
54. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – +14.23...
60. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – +15.47...
65. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – +17.01...
108. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +30.11...
128. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – +35.57
129. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – +36.02...
150. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – +42.43...
156. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – +45.57...
162. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – +49.06...
164. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – +55.10.