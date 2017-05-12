Горнолыжники сборной РФ в июне начнут подготовку к сезону в России

Все пять запланированных в июне сборов по физподготовке мужского и женского основных составов сборных команд РФ по горнолыжному спорту пройдут в России, сообщает пресс-служба ФГССР.

Женская команда проведёт июньский сбор в Кисловодске. С 5 по 21 июня там будут тренироваться под руководством Алексея Горлачева Ксения Алопина, Кристина Крюкова, Юлия Плешкова, Анастасия Силантьева, Рината Абдулкаюмова и Александра Прокопьева.

С 3 по 15 июня также в Кисловодске проведут первый из двух июньских сборов горнолыжники технической группы сборной страны. Вместе с тренерами Тимофеем Антиосовым и Само Фурланом там будут работать Александр Хорошилов, Павел Трихичев, Семён Ефимов, Александр Андриенко, Никита Алёхин и Евгений Пясик. А во второй половине месяца, с 23 июня по 7 июля, команда в том же составе проведет ещё один сбор — в подмосковном Новогорске.

С 5 по 21 июня проведут свой первый летний сбор и горнолыжники скоростной группы сборной. В Сочи под руководством Павла Шестакова и Михи Файона будут тренироваться Артем Бородайкин и Иван Кузнецов. А с 29 июня по 5 июля эта группа присоединится к своим товарищам по сборной страны и также проведёт второй сбор июня в Новогорске.