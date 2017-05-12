«Чеховские медведи» и «Университет-Нева» одержали первые победы в полуфинале ЧР

Первые полуфинальные матчи чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги завершились выездными победами «Чеховских медведей» и «Университета-Нева». «Медведи» в Невинномысске обыграли «Динамо-Виктор». 11 голов в составе подмосковной команды забил Дмитрий Санталов, у хозяев 10 раз отличился Руслан Дашко.

В Краснодаре СКИФ минимально уступил команде петербургского университета Лесгафта. Самым результативным у гостей стал Дмитрий Киселёв, забивший 11 мячей. У хозяев по 7 раз отличились Александр Шкуринский и Игорь Карлов.

Вторые матчи серий до двух побед пройдут 16 мая в Чехове и Санкт-Петербурге.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Полуфинал. Первые матчи

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Чеховские медведи» (Московская область) – 28:31 (15:14).

СКИФ (Краснодар) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) – 22:23 (13:14).