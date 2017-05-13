Американский метатель диска Янг дисквалифицирован за допинг на 4 года

Метатель диска Джейсон Янг, представлявший США на Олимпийских играх 2012 года, дисквалифицирован на четыре года Антидопинговым агентством США (USADA). Легкоатлет признан виновным в распространении и применении запрещённых веществ – гормонов роста.

Как сообщает AFP, началом дисквалификации 35-летнего техасца считается 17 ноября 2016 года – дата, когда он признал себя виновным. Все его достижения аннулированы с 24 января 2013 года. Отметим, что лучшие результаты он показывал в 2010-2012 годах, когда сумел отобраться на Игры в Лондоне, где занял 18-е место.