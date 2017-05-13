Чечина заняла восьмое место на турнире по конкуру в Линце

В Линце завершился международный турнир по конкуру CSIO4*. В финальный день соревнований российская спортсменка Ольга Чечина на Уэмбли заняла восьмое призовое место в маршруте Серебряного тура с высотой препятствий до 140 см с результатом 69,44 секунды; 0 штрафных очков.

Победу одержал представитель Португалии Дуарте Сибра на Акселл MZ — 60,86 секунды; 0 штрафных очков. Датчанин Сорен Педерсен на Тейлормейд Каветта занял второе место (62,82 секунды; 0 штрафных очков). Третим стал немец Харм Ладе на Оак Гроув'с Доктор Джей (64,07 секунды; 0 штрафных очков).