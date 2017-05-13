С. Уильямс и Байлз вошли в комиссию спортсменов заявки Лос-Анджелеса на ОИ-2024

Четырёхкратные олимпийские чемпионки: теннисистка Серена Уильямс и гимнастка Симона Байлз вошли в комиссию спортсменов заявки Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает Reuters. Всего в комиссию входят 99 спортсменов.

«Я выросла в Лос-Анджелесе, и этот город научил меня, что каждый может добиться успеха, если у него есть мечты и цели. В Лос-Анджелесе ощущается дух оптимизма, который позволяет таким детям, как я, становиться спортсменами и участниками Олимпийских игр", — сказала Уильямс.

Конкурентом Лос-Анджелеса на право принять Игры-2024 является Париж. Выборы состоятся на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме.