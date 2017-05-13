Касперович: Шопин может и должен стать олимпиоником

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович оценил перспективы 24-летнего российского биатлониста, серебряного призёра чемпионата России 2017 года в спринте Юрия Шопина.

«В Ульяновской области тоже есть традиции. Но пока нет олимпионика. Вот Юра Шопин может и должен им стать.

У Юры очень хорошая динамика роста результатов в беге на лыжах, хорошая динамика роста в стрелковой подготовленности. Он очень хорошо выступил на чемпионате Европы, где в одном из стартов занял четвёртое место, был призёром всероссийских соревнований. Пока, правда, нет наград на международных стартах. Но мы надеемся, что всё это придёт с опытом.

При всем уважении к Универсиаде и чемпионату Европы, уровень участников этих стартов уступает этапам Кубка мира. Шопин участвовал только в четырёх таких соревнованиях. В то время как на счету лидеров мирового биатлона количество стартов на этапах Кубка мира переваливают за сотню! Юре надо работать над психологической устойчивостью, над повышением дистанционной скорости. Работы предстоит много, но, повторюсь, у него есть потенциал и огромное желание работать. Кроме того, надо попадать в красную группу лидеров, чтобы на этапах Кубка мира стартовать в сильнейшей группе. Не секрет, что соревнования в Европе зачастую проходят при температуре около нуля градусов. К моменту, когда стартуют последние участники забегов, трасса серьёзно разбивается, и показать на ней быстрое время становится очень сложно", — цитирует Касперовича «Ульяновская правда».