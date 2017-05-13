Акимова: лишний раз не хочется думать о своих падениях на трассе

Российская биатлонистка Татьяна Акимова оценила своё выступление в завершившемся сезоне и рассказала о самом запомнившемся ей старте. В общем зачёте Кубка мира она заняла 16-е место.

«Сезон пролетел словно на одном дыхании, хотя для меня он стал первым, проведённым на таком высоком уровне от начала до конца. Если кратко подвести итоги — я удовлетворена своими результатами, получила огромное удовольствие от соревнований и, самое важное, приобрела бесценный опыт.

Больше всего запомнился спринт в чешском городе Нове-Место. Здесь я впервые завоевала золотую медаль этапа Кубка мира, а на гонке присутствовало огромное число зрителей. Радость от победы, буря эмоций на трибунах, поздравления от моих родных, партнёров по команде, соперниц, болельщиков – такое не забывается!

О чём лишний раз не хочется думать? Наверное, о своих падениях на трассе. Однако если взглянуть философски, то опыт складывается и из неудач тоже. Главное, что случившиеся досадные недоразумения не выбили меня из седла, а, наоборот, только закалили морально», — цитирует Акимову «Советская Чувашия».