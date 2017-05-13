И. Полянский стал восьмым на этапе Мировой серии по триатлону в Йокогаме

В Йокогаме (Япония) прошёл третий этап Мировой серии по триатлону. Победы одержали испанец Марио Мола и Флора Даффи из Бермудских островов. Лучший из россиян, Игорь Полянский, занял восьмое место.
Триатлон. Мировая серия. Третий этап. Йокогама. Мужчины
1. Марио Мола (Испания) – 1:48.15.
2. Фернандо Аларза (Испания) – 1:48.23.
3. Кристиан Блумменфельт (Норвегия) – 1:48.26…
8. Игорь Полянский (Россия) – 1:49.34…
31. Дмитрий Полянский (Россия) – 1:51.57.
Александр Брюханков (Россия) не финишировал.
Женщины
1. Флора Даффи (Бермудские острова) – 1:56.18.
2. Кэти Заферес (США) – 1:58.09.
3. Кирстен Каспер (США) – 1:58.17…
27. Елена Данилова (Россия) – 2:01.26…
34. Анастасия Горбунова (Россия) – 2:03.33.
Мария Шорец (Россия) – круг отставания.
Анастасия Абросимова (Россия) не финишировала.