Муллина: очень рада, что в первом старте справилась с нервами и сном

Российская легкоатлеатлетка Ольга Муллина прокомментировала свою победу на соревнованиях по прыжкам с шестом в Пусане (Южная Корея). Ольга выступала на этом турнире под нейтральным флагом и выиграла с результатом 4,50 м.

«Я, конечно, немного нервничала перед стартом, ведь полтора года не было международной практики. Мы соревновались, когда в Москве было четыре часа утра, поэтому я боролась со сном, как могла. А так всё было очень хорошо, все были настроены доброжелательно, и никаких проблем не было. Мы прыгали на центральной площади Пусана на специально установленном помосте. Я очень рада, что в первом старте справилась с нервами и сном и надеюсь, что дальше всё будет не хуже», — цитирует Муллину «Лёгкая атлетика России»