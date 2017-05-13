Российские регбисты проиграли команде Фиджи на этапе Мировой серии в Париже

В Париже (Франция) продолжается девятый этап Мировой серии по регби-7. Сборная России в своём втором матче уступила команде Фиджи со счётом 0:54. Ранее россияне проиграли австралийцам — 12:19.

Позднее россияне в рамках группы D проведут матч со сборной Самоа.

В составе сборной России на французский этап включены: Юрий Гостюжев, Алексей Капалин, Роман Рощин, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Эдуард Филатов (все — «Кубань»), Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов, Сергей Тришин (все — «ВВА-Подмосковье»).