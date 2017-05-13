Елфутина пробилась в финал ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X

В Марселе (Франция) продолжается чемпионат Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS:X. Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро россиянка Стефания Елфутина пробилась в финал соревнований. В полуфинале лидер сборной России продемонстрировала лучший результат в гонке.

За золото чемпионата Европы Елфутина поспорит с Чан Хей Ман из Гонконга и представительницей Польши Софией Ночети-Клепацкой. Кроме того, Стефания гарантировала себе победу в молодёжном первенстве.

Чемпионат Европы в Марселе завершится 13 мая.